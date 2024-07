Aspra Sunset Experience: il DJ Ignazio Gagliano fa risuonare gli anni '60 in vinile

Indirizzo non disponibile

Il tramonto di Aspra, il profumo del mare e il suono delle onde e dei vinili degli anni 60' selezionati dal DJ Ignazio Gagliano saranno i protagonisti della prima di tre tappe dell'evento musicale "Aspra Sunset Experience: i 60 in vinile” in programma domenica 14 luglio, a partire dalle ore 19:30, nella terrazza a mare, ex Cammareddi. L'iniziativa, che gode del patrocinio del comune di Bagheria, è organizzata dall'associazione Passio Christi e dalla Ignazio Gagliano Eventi. L'ingresso è libero.