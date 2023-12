"Aspettando Natale": il concerto nella chiesa di Sant'Antonio Abate

L'associazione culturale "Guardie del Tempio" in collaborazione con "Sympathy Group" è lieta di presentare, giorno 09 dicembre alle ore 19:15 un concerto dal titolo: "Aspettando Natale".

In queste due sole parole si racchiudono le dolci e delicate melodie interpretate dal soprano leggero Antonella Urso e da Riccardo Clemente al violino accompagnati al pianoforte dal Maestro Guglielmo Grimaldi. Il concerto si terrà nello splendido contesto offerto dalla Chiesa senatoriale di Sant'Antonio Abate, conosciuta come "Ecce Homo", dove al suo interno sarà possibile ammirare importanti opere d'arte, su tutte la splendida cona marmorea di Antonino Gagini, a custodia dell'altare del Ss. Sacramento, tele settecentesche di Giuseppe Salerno (lo Zoppo di Ganci) e di Gaspare Serenario, e il meraviglioso fonte battesimale, magistrale opera in marmo di Giuseppe Pennino.

Tutto ciò farà da cornice a brani di musica classica di Vivaldi, Caccini, Brams, Massenet, Rachmaninov insieme a brani della tradizione natalizia. Per info e prenotazioni: areamonumentale.gdtc@gmail.com. I biglietti sono acquistabili online al sito https://www.sympathygroup.org/wps/2023/11/04/concerto-aspettando_natale/ e presso la Chiesa del Ss. Salvatore, Chiesa di Sant'Antonio Abate e la Chiesa del Carmine Maggiore.