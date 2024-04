Aspettando Godot al Teatro Jolly

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Luogo: Teatro Jolly Indirizzo: via Domenico Costantino 54/56 Palermo Data: Giovedì 30 Maggio Ore: 21.15 Costo: 12 € Info e biglietti: Biglietti acquistabili presso il botteghino del teatro oppure online sul sito www.teatrojolly.it

Descrizione:

La commedia Aspettando Godot di Samuel Beckett è rappresentata in Italia dall'Agenzia D'Arborio 1902 srls. L'opera composta verso la fine degli anni ’40, si inserisce perfettamente nel filone del teatro dell’assurdo ed è costruita intorno alla condizione dell’attesa. Lo spettacolo è diviso in due atti, scanditi da un tempo che sembra non esistere, poiché sembra non esistere la possibilità di cambiamento. La trama è ridotta all'essenziale, frammentata da un'evoluzione di micro-eventi. Apparentemente sembra tutto fermo, quando in realtà tutto è in movimento. Sembra non esistere ambiente circostante: un albero spoglio è tutto ciò che rimane. Il tempo sembra immobile. I protagonisti si mostrano con movenze essenziali, ma perfettamente cadenzate da silenzi e pause. Proprio così. Aspettando Godot si ride e si riflette, come solo "a teatro o al circo". Regia di Carlo Teresi Con: Andrea Giorlando, Giovanni Marchese, Davide Raspanti, Moreno Tarantino e Simone Riccobono Assistente alla regia: Giulia Santoro In collaborazione con: Archeoclub sede di Palermo Grafica: Adriana Palmisciano Scenografie: Rosa Vitale