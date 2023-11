ArtisticaMente Natale, Fiera di artigianato

Anche quest'anno ritorna a Palermo con una nuova Edizione “ArtisticaMente - Fiera di artigianato e del Regalo di Natale." Potrete immergevi in una calda e accogliente atmosfera natalizia; una vetrina dove artisti provenienti da tutto il territorio siciliano presenteranno le proprie creazioni. Ci saranno tantissime idee regalo per tutti i gusti e per tutte le tasche: oggettistica, borse, gioielli, abbigliamento, dolci, regalistica natalizia, pittura, articoli per bambini, cosmetici e tanto altro ancora. E per gli amanti del buon cibo e della buona musica potrete effettuare gratuitamente degustazioni enogastronomiche accompagnate da un sottofondo di musica dal vivo di voce e violino. Un intero piano dedicato all'evento, tra l'eleganza del barocco e gli splendidi colori delle creazioni degli artigiani; lusso e creatività, nella splendida cornice di un palazzo dal fascino senza tempo con affaccio su piazza San Domenico. ArtisticaMente Natale vi aspetta il 9 e 10 dicembre dalle 10:00 alle 20:00 a Palazzo Pantelleria Varvaro in piazza Meli 5 a Palermo L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo!

Gallery