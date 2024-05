Poliziotti sul palco del Jolly per un talent show di beneficenza, arriva "Artisti in divisa"

Lunedi 13 maggio, alle 20,30, al Teatro Jolly di Palermo andrà in scena la sesta edizione di "Artisti in divisa" un vero e proprio talent show interforze organizzato dal sindacato Uil Polizia in cui donne e uomini appartenenti a diverse forze di polizia, dotati di particolari capacità artistiche, si esibiranno a scopo benefico per sostenere l'associazione "Ricordando Ludovica" che si occupa di garantire ospitalità in un appartamento già predisposto di ogni comfort a quelle famiglie, provenienti fuori dalla provincia di Palermo, che hanno bambini affetti da patologie oncologiche in cura presso il reparto di Oncoematologia dell'ospedale Civico di Palermo.



Una giuria tecnica di professionisti composta da Ernesto Maria Ponte, Antonio Pandolfo, Marco Manera, i maestri Flora Faja (presidente di giuria) Mario Renzi, Ray Di Matteo dell'orchestra Made in Sud, la giornalista Milvia Acerna insieme ad una giuria popolare avranno l'arduo compito di valutare le varie perfomance. L'evento vedrà inoltre la partecipazione di altri ospiti come la Sicilia band Sikuli 2.0 la cantautrice Cinzia Fanara, lo showman Antonio Panzica, la cabarettista Gabriella Gugliotta, la modella e attrice Francesco Campagna e la sand artist internazionale Stefania Bruno. A presentare la serata saranno Barbara Lipari di Radio e Maurizio Midulla, anche lui artista in divisa.