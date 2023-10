Alla Real Fonderia una collettiva di artisti a cura della Fondazione Costanza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Contemporaneità nel segno e nel colore” è il titolo della mostra collettiva d’arte a cura della Fondazione Costanza, in programma a Palermo dal 13 al 31 ottobre negli spazi della Real Fonderia, in piazza Fonderia alla Cala. Un nuovo, prestigioso progetto corale per la Fondazione, che vede alla guida il fondatore Alessandro Costanza in qualità di presidente e l’artista internazionale Filippo Lo Iacono nel ruolo di direttore generale. Patrocinata dal Comune di Palermo, l’esposizione riunisce le opere di artisti caratterizzati da linguaggi espressivi diversi, accomunati dal grande talento. In mostra le creazioni di Ernesto Butticè, Sara Leone, Marco Troia, Rosario Calì, Stefano Donato, Giovanna Lo Cascio, Antonino Scarlata, Salvatrice Ferlisi, Elena Albanese, Milena Simunic, Joanna Kucia, Suzana Alves Da Silva, Serenella Biagi, Roberto Brandimarte, Angelo Salvatori, Paola Vitaggio, Edgar Mabboux, Eddie Mosler e Antonella Di Renzo. “L’evento – spiegano Alessandro Costanza e Filippo Lo Iacono – mira a sottolineare la fondamentale importanza del segno e del colore nel contesto contemporaneo in cui l’uomo è creatore di ogni cosa, dalle emozioni costruttive alle azioni che, purtroppo, dilaniano la naturale armonia della vita”.

“In un simile scenario – aggiungono – l’arte diviene un punto di riferimento fermo, capace di raccontare attraverso la creatività di nomi affermati e rinomati, il percorso che l’essere umano compie”. Il vernissage si terrà venerdì 13 ottobre alle 16:30, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore comunale alla Cultura Pietro Cannella, dell’editore di Ex Libris Carlo Guidotti, direttore responsabile del magazine “Contemporary Style” e della giornalista Marianna La Barbera. Ad arricchire il pomeriggio culturale, condotto da Antonella Giotti e Dalila Garofalo, l’intervento musicale del Maestro Jane Far e della soprano Sonia Contino e la presenza di Alessandra Di Girolamo, Rosamaria Chiarello, Gino Pantaleone e Anita Vitrano, che declameranno alcune poesie. Uno dei punti di forza dell’evento è l’esposizione digitale di opere d’arte che si affianca all’esposizione fisica di bellissimi dipinti di artisti italiani ed esteri. Grande attenzione sarà rivolta anche alla moda, con la nuova collezione di abiti della stilista Dalila Garofalo. Le fotografie dell’evento portano la firma di Francesco Terranova e Salvo Quagliana, mentre a curare le riprese video sarà Masterset Italia di Gioele Pennino. Sponsors della manifestazione la Fondazione “Remo Faggi”, Il Bello delle Donne di Dalila Garofalo, Filippo Lo Iacono Artista, Siciliando, Radio In, Masterset Italia ed Edgar Mabboux Designer.