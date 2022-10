Arte e musica insieme, alla Galleria delle Vittorie le opere di Marco Antista

S’intitola "Sinestesia" la mostra di esordio di Marco Antista che si potrà visitare da lunedì 31 ottobre a giovedì 3 novembre alla Galleria delle Vittorie.

Un’esposizione nella quale udito e vista si fonderanno, raccontando un percorso emotivo. Cinque in tutto i quadri in acrilico su tela che, attraverso QR code, consentiranno la loro visione ascoltando contestualmente specifici brani di musica composti per l’occasione dall’artista, che sta per diplomarsi al Conservatorio in sassofono jazz. Una passionecoltivata durante tutta la sua giovane vita, fondendosi con una particolare inclinazione per il disegno che fa parte del suo Dna, dal momento che la sorella è una fumettista abbastanza famosa.

L’incontro tra le sue due passioni, collegate attraverso la tecnologia, hanno prodotto questa prima mostra che non mancherà di stupire. Importante munirsi di smartphone e cuffie per scannerizzare i codici e ascoltare la traccia durante la visione delle opere. L’inaugurazione alle 17 di lunedì 31 ottobre. La mostra si potrà visitare dalle 17 alle 22.