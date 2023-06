“Arte in movimento”: la rassegna estiva dell’associazione Musicamente dal 29 giugno al 25 settembre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si chiama “Arte in movimento” la rassegna estiva dell’associazione MusicaMente di Palermo che si aprirà il 29 giugno e si chiuderà il 25 settembre, organizzata grazie al contributo del Comune di Palermo e dei comuni di Gratteri, Cefalù e Baucina, nell’ambito delle attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo a valere sulle risorse del Fondo Unico dello Spettacolo, FUS, nelle aree periferiche del Comune di Palermo e della Città Metropolitana di Palermo. Ad inaugurare la rassegna, a Villa Magnisi, alle 21, sarà lo spettacolo "Viaggio in musica e versi nell’opera di Calderon de la Barca",diretto da Gianfranco Perriera. Gli attori saranno Enrico Stassi, Dario Frasca, Silvia Di Giovanna. Le musiche saranno eseguite da Paolo Rigano alla chitarra barocca e arciliuto, Cinzia Guarino al clavicembalo, Marco Lo Cicero alla viola da gamba. Loi spettacolo sarà preceduto da un invito all’ascolto alle 20.30. Il 5 agosto, invece, a Baucina, in piazza Madrice, si terrà lo spettacolo dell’Arianna Art Ensemble “Le terre di Ulisse” che andrà in replica l’8 luglio alla Villa Bordonaro di Cefalù. Il 29 agosto, presso la Chiesa Santa Maria di Gesù di Gratteri, si terrà il concerto dell’ensemble Antonio Il Verso con il concerto dal titolo “Zyriab”. La rassegna si chiuderà il 25 settembre, alla chiesa del Sacro Cuore di Monreale, con lo spettacolo “Pellegrina sugnu” per la regia di Fabrizio Lupo.