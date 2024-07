Torna l'Art Nouveau week: a Palermo convegni e visite guidate nei luoghi simbolo del Liberty

Dall’8 al 14 luglio in tutta Europa torna l’Art Nouveau Week, la settimana internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento nelle sue più molteplici espressioni. In questa sesta edizione, le attività sono promosse e in parte organizzate dall’Associazione Italia Liberty e curate dall'esperto d'arte Liberty Andrea Speziali insieme a un comitato scientifico e d'onore di tutto rispetto. Ricco il palinsesto di appuntamenti, tra visite guidate, convegni e grandi tour, con il patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Enit e del Comune di Palermo. Filo conduttore dell’edizione 2024 è la felicità.



Nell’immagine coordinata campeggia un’illustrazione di Ver Sacrum con il ritratto sorridente di una donna e viene riportato il logo di Art Nouveau week con un fondale che raffigura il celebre affresco di Ettore De Maria Bergler a Villa Igiea. Il logo del festival cambia colore a ogni edizione a seconda del tema scelto.



A Palermo oltre alle visite guidate programmate alla mattina nelle giornate di giovedì 11, sabato 13 e domenica 14 luglio in città alla scoperta degli edifici con decorazioni moderniste è in programma il ciclo di conferenze “L’architettura e le Arti a Palermo nel periodo Liberty” suddiviso in tre giornate in diversi luoghi: dal celebre ed esclusivo Grand Hôtel Villa Igiea (12 luglio ore 16) alla sala della sede Confcommercio che ha patrocinato il festival (10 luglio ore 15:30) fino al Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas (13 luglio ore 10).



Un ciclo di conferenze che vede la partecipazione di un nutrito gruppo di studiosi dell’arte e dell’architettura Liberty in Sicilia (fra cui Lelia Collura, Veronica De Maria, Silvana Lo Giudice, Eliana Mauro, Anna Maria Ruta, Ettore Sessa, Andrea Speziali e altri). Le sezioni tematiche riguarderanno: i luoghi deputati ai rituali propri della “Société du plaisir”; l’affermarsi di un “modo” palermitano nel campo delle arti decorative e industriali; i luoghi per un rinnovato sentimento religioso e i luoghi per un’educazione scolastica di qualità; le variabili palermitane del rinnovamento artistico Art Nouveau. Tutte le quattro giornate sono a ingresso libero.



Le visite guidate includeranno l’accesso a circa 100 edifici fruibili al pubblico che solitamente non sono accessibili, e testimoniano una mostra a cielo aperto, 40 percorsi di visite guidate giornaliere fino a sette giorni in tutta Europa e un solo convegno sulla corrente artistica dell’Art Nouveau a Palermo, città capofila di questa edizione.



Sarà prodotto anche il catalogo di Art Nouveau week 2024 con all'interno nuovi rinvenimenti scientifici sul Liberty come le pitture di Ettore de Maria Bergler e le tavole di Ernesto Basile insieme al censimento straordinario di tutti gli edifici Art Nouveau presenti al mondo, circa 14.100 con un elenco più aggiornato rispetto al precedente catalogo. Un lavoro senza precedenti che il curatore Andrea Speziali ha portato avanti in sedici anni di studi. Nel documento vengono elencati anche quegli edifici che presentano solo tracce di piacevoli decorazioni Liberty, secessioniste o Moderniste.



Per richiedere il pdf scrivere a info@italialiberty.it