Art (k)night summer edition: mostra concerto al Noz

Venerdì 19 luglio, dalle ore 19 a mezzanotte, torna l'Art (K)night, il festival di esposizione artistica, musicale e letteraria organizzato da giovani artiste siciliane che offre la possibilità ad artisti, fotografi, musicisti, artigiani, poeti e letterari di mettersi in gioco esponendo le proprie opere e facendo sentire la propria musica.

Questa volta l'evento si aprirà con l'esposizione di diverse artigiane della realtà palermitana e con una mostra. Dove? Al NOZ (@nuoveofficinezisa), ai Cantieri Culturali alla Zisa, in via Paolo Gili 4. A seguire, dalle 20:30, via alle esibizioni sul palco dei musicisti.

Oltre alla solita impronta estetica 'medievaleggiante' (consigliato vestirvi a tema fantasy/medievale), questa volta l'evento si propone in chiave estiva e si svolgerà di fronte ai locali delle Nuove Officine Zisa, dove i visitatori saranno accolti da una mostra artistico-letteraria, numerosi banchetti di artigiani e tanta musica inedita. L'ingresso è gratuito.