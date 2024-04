Art (k)night, la mostra-concerto in stile medievale dei giovani creativi palermitani

Torna più in forma che mai l'Art (K)night con la sua Terza Edizione di quest'anno. La mostra-concerto dei giovani creativi palermitani avrà luogo Venerdì 26 Aprile all'interno dei locali del Noz (Nuove Officine Zisa) all'interno dei Cantieri Culturali alla Zisa. L'evento si aprirà nel pomeriggio, alle ore 16:00, con l'esposizione di diversi Artigiani della realtà palermitana insieme alla classica mostra degli artisti; seguiranno, alle 21:00 le esibizioni teatrali e musicali inedite.

Novità dell'evento sarà la possibilità di immergersi in un ambiente in pieno stile Medievale accompagnato da un Aperitivo a tema. Tutti i visitatori sono i benvenuti a vestirsi con abiti Medievali. Vi aspettiamo per una giornata piena di condivisione e divertimento! Ulteriori info sono reperibili sulla pagina Instagram @cavalieri.di.zyz