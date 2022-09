Art Garden ai vivai Gitto, al via la mostra mercato tra piante e artigianato

Le caldi giornate afose dell’estate lasciano spazio a quelle più miti e fresche caratteristiche della stagione autunnale. L’Associazione Artigianando dà il benvenuto all’autunno presentando un nuovo evento: sabato 1 e domenica 2 ottobre, a partire dalle ore 10 fino alle ore 20 (ingresso libero e con ampio parcheggio disponibile) all’interno dell’oasi verde di Floral Garden di via Castelforte 100 (Gitto Garden), a Palermo, si svolgerà la seconda edizione di ArtGarden, una mostra che unisce un garden center all'avanguardia alle esposizioni artigianali di artisti e creativi.

All’interno del mercato saranno allestiti venti spazi espositivi con ceramiche artistiche, monili, cucito creativo, bambole fatte a mano, candele, saponi biologici e tanto altro. Inoltre si svolgeranno alcuni laboratori per bambini, in aree appositamente dedicate, mentre un angolo food sarà invece disponibile per mangiare e bere qualcosa.

"Dopo lo straordinario successo della scorsa edizione - dichiara Luca Tumminia, Presidente e organizzatore dell’evento, grazie soprattutto alla collaborazione con Gitto Garden - ci ha spinto a pensare e quindi a organizzare una seconda edizione più ricca e più articolata. Artgarden è un percorso sensoriale tra natura e manualità, un’esperienza che, grazie alla perfetta simbiosi tra artigianato locale e un’area verde di grande impatto visivo, permetterà alla gente di godersi il tempo tra bellezza e arte".