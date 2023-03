Art Exhibition Artigiani a Palazzo Drago

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giorno 1 e 2 aprile vi aspetta a Palermo l'imperdibile appuntamento con MIA SICILIA - Vetrina d'Eccellenza artigiana, iniziativa dedicata alle migliori produzioni artistiche siciliane. Nell'incantevole location di Palazzo Drago Airoldi in Via Vittorio Emanuele 382, in pieno centro a Palermo, la manifestazione ad ingresso libero, sarà aperta al pubblico con orario continuato dalle 10:30 fino alle 20:30 Ad organizzarla è l'Associazione ArtisticaMente, che ormai si dedica da anni alla promozione e sostegno dell'artigianato locale. Protagonisti della manifestazione saranno bravissimi artigiani locali che presenteranno i prodotti di pregio da loro realizzati nei diversi settori di lavorazione: dalla gioielleria alla pittura, alle lavorazioni in legno, senza dimenticare la tessitura, i prodotti alimentari, l'abbigliamento e tante altre attività artistiche e tipiche; ci sarà spazio anche per gli amanti del vintage con uno stand dedicato. E per finire, per gli amanti dell'arte, ci sarà la possibilità di effettuare delle visite guidate al Palazzo e ai monumenti circostanti. La Vetrina d'Eccellenza artigiana MIA SICILIA è diventata con gli anni un appuntamento sempre più atteso ed apprezzato con eventi che parlano di coraggio e resilienza, qualità distintive dei maestri artigiani che ogni giorno affrontano le sfide del fare impresa con intelligenza creativa e sapienza manuale.