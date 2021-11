Novità nel panorama dell'arredamento a Palermo: apre Grandarredo al Conca D'oro

Prezzo non disponibile

Mancano pochi giorni all’apertura del nuovo store Grandarredo presso il centro commerciale Conca d'Oro di Palermo, siamo stati invitati a visitare in anteprima in nuovo punto vendita. Ma prima alcuni cenni sul brand: il Gruppo Grandarredo capitanato da Cesare Bonadie, forte di un'esperienza di oltre 30 anni nel panorama del mobile, si prepara a "sbarcare" in Sicilia con tante novita' e un'attenzione particolare al cliente. Oltre al nuovo punto vendita di Palermo, Grandarredo e' presente con grandi punti vendita a: Bari, Andria, Sammichele di Bari, Potenza e Padova. Sono 3 le nuove aperture previste nel 2022 che andranno a completare la rete distributiva di Veneto e Sicilia.

Il nuovo store di Palermo presentera' ai clienti siciliani 600 mq di concentrato stile italiano, con: cucine, soggiorni, camere e camerette, salotti e tanto tanto altro, una scelta che accontentera' tutti gusti con un comune denominatore: qualita’ al giusto prezzo!

Concetto che ci viene anche confermato dallo staff dirigenziale presso il nuovo punto vendita: “è stata una scelta che abbiamo portato avanti da subito, prodotti solidi, garantiti italiani e con una elevata componibilita’ “

Gli stili presenti sono molteplici, solo di cucine sono davvero tanti i modelli esposti, altrettanti salotti e divani con una scelta di colori infinita, “da noi la professionalita’ e’ un valore assoluto, ci affidiamo solo ad arredatori ed architetti con molta esperienza alle spalle, per dare al cliente un servizio, un progetto su misura, vogliamo realizzare la casa da sogno che ognuno di noi desidera e merita”.

I mobili sono tutti ambientati come fossero gia’ a casa, dettagli molto curati e in molti casi offerte e promozioni valide pochi giorni; “in occasione dell’apertura, consegna gratuita su tutto e compri oggi ma paghi a febbraio 2022 e ancora, grazie ad accordi con i produttori di mobili piu’ importanti d’Italia, offerte sottoprezzo su molti modelli con pronta consegna in 48 ore”.

Grandarredo e’ un nuovo modo di concepire l’arredamento, perche’ oggi la casa dev’essere un luogo dove essere felici di entrare alla fine di una giornata di lavoro, un luogo che ci rappresenta, e come dice un antico proverbio: la casa e’ lo specchio di chi la abita.

Da giovedi 18 novembre presso il centro commerciale Conca d'Oro, vi aspettano 4 giorni di festa con Manuela Arcuri e Giorgio Mastrota. Fatevi un giro!