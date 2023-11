"Armuzze", la presentazione del libro di Alessia Franco al Museo delle marionette

Nell’ambito della 48ª edizione del Festival di Morgana, mercoledì 8 novembre alle 17 al Museo delle Marionette avrà luogo la presentazione del libro Armuzze, di Alessia Franco, con le illustrazioni di Cristina Stassi (Edizioni Museo Pasqualino).

Un piccolo foro sulla carta. Una porta su un mondo magico? Il volo di un’armucciola, che approda al cielo di Palermo per raccontare storie, tra pupi di zucchero, semi e dolciumi? Avvicinatevi a sbirciare: incontrerete Nonna Agatuzza e il piccolo Raffaele, mercati storici e notti incantate, e Bradamante, la paladina coraggiosa.

Si tratta di un libro davvero adatto a tutti, che racconta anche ai più piccoli come in Sicilia si celebra la notte tra l'1 e il 2 novembre, davvero una festa di luce. Per farlo, sono nate le Armucciole, anime-lucciole che vagano per la città: come nonna Agatuzza, che si nasconde dentro il pupo di zucchero della paladina Bradamante per ritrovare il nipotino Raffaele

Ne discuteranno con l'autrice Maristella Panepinto e Rosario Perricone.