"Armonia Solidale a Palermo": Petrotto e Mastrilli presentano 'Anime senza Confini' con l'arrangiamento di Di Rosalia

Secondo appuntamento di​ beneficenza presso la Chiesa Sant'Anna​ giorno 22 Febbraio 2024 alle ore 21.00.,con il BachString Ensemble diretti dal Maestro Michele La Cagnina, che accompagneranno il Prof. Salvatore Petrotto, violinista e cantante, insieme ai pianisti Giovanni Zappulla​ Simone Greco, al chitarrista Antonio Di Rosalia e ai vocalist Mariella Mastrilli, Giusy Oliveri, Desirèe Di Paola e Marcello Dalfino. Un repertorio musicale che spazia dal classico al leggero, da Saint- Saëns a Tchaikovsky, dal Musical a Brahms in grado di trasportare il pubblico in un'esperienza unica. Durante l'evento, si esibiranno anche le allieve di canto della prestigiosa scuola ArtAcademy di Capizzi Sole. In questa occasione speciale, avremo il piacere di assistere alla prima assoluta del brano "Anime Senza confini", sesto singolo del Prof. Petrotto, interpretato insieme alla​ cantante Mariella Mastrilli. Questo brano è stato pubblicato su tutte le piattaforme digitali e vanta un arrangiamento curato dal Maestro Di Rosalia. L'ingresso a questo evento è un'offerta gratuita, oppure è possibile contribuire con beni di prima necessità. Tutti i proventi saranno devoluti a famiglie bisognose presso la Chiesa Sant'Anna. Un'occasione per godere di una serata di musica straordinaria e di solidarieta