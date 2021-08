Restart, l'Arianna art ensemble in concerto nell'atrio di Palazzo Abatellis

Per la rassegna RestArt Palermo l'associazione MusicaMente propone un appuntamento che vede protagonista l'Arianna Art Ensemble con un concerto dal titolo "Caratteri e colori del seicento Italiano", in programma nell'atrio di Palazzo Abatellis, il 19 agosto, alle 21.30.

ll programma proposto dall'Arianna Art Ensemble composto da Sara Bagnati al violino, Alessandro Nasello al flauto , Marco Lo Cicero al violone e Cinzia Guarino al clavicembalo, è un viaggio musicale nei caratteri dell’Italia tra il cinque ed il seicento.

Il repertorio alterna sonate per due strumenti soprano e basso, ossia flauto e violino accompagnati dal violone, a sonate per strumento solo e basso e brani dove il basso, ossia il violone, diventa il solista. Questo repertorio è figlio di un’epoca di passaggio: il materiale di base e molti stilemi sono ancora pienamente rinascimentali ma le forme tendono già al mondo barocco della “seconda pratica”, ossia la tendenza a cristallizzare le voci in solista e basso continuo abbandonando la polifonia rinascimentale.

