Aretha Franklin project in jazz tribute: il concerto sul palco del Miles Davis

E’ una delle icone della musica gospel, soul e R&B. È stata soprannominata "La Regina del Soul" o "Lady Soul" per la sua capacità di aggiungere una vena soul a qualsiasi cosa cantasse, e per le sue qualità vocali. Molto nota per la sua vasta produzione di musica soul, gospel e R&B ma anche blues, jazz e rock and roll, si è aggiudicata ben ventuno Grammy Award (otto dei quali vinti consecutivamente nella stessa categoria dal 1968 al 1975; in quel periodo infatti il premio veniva chiamato The Aretha Award, ossia "Il premio Aretha"). Con oltre 75 milioni di album venduti, è considerata una delle maggiori esponenti femminili della musica Soul, insieme a Dionne Warwick, Gladys Knight e Patti LaBelle. Numerosi artisti, tra cui Anastacia, Alicia Keys, Beyoncé, Mary J. Blige, Fantasia, Joss Stone, Jennifer Hudson, Usher, Giuni Russo, Giorgia ed Elisa hanno citato Aretha nelle loro principali ispirazioni e hanno eseguito cover dei suoi brani più famosi. Benny Amoroso ne vuole omaggiare l’opera con un progetto in chiave jazz : Vita Romeo, voce; Claudio Giambruno, sax ; Joe Costantino , piano; Giacomo Bertuglia, basso; Maurizio Gula, batteria.