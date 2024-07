Arena Re di Campofelice di Roccella: si parte con "Bad Boys 2" e "Inside out 2"

Al via la 70esima stagione cinematografica dell’Arena Re di Campofelice di Roccella che riaprirà questa sera con la proiezione di “Bad Boys 2”, il secondo capitolo della saga con Will Smith, campione di incassi in America. Da mercoledì 3 luglio a lunedì 8 grandi e piccini verranno accontentati, in programmazione c’è “Inside Out 2”, grande successo mondiale che è riuscito a battere ogni record, di presenze e di incassi.

La magia del cinema sotto le stelle proseguirà per l’intera stagione estiva, proponendo sia titoli di spicco della stagione appena trascorsa, come “Io Capitano”, “C’è ancora domani” film premio Oscar come “Povere Creature” “La Zona di interesse” e altri, sia prime visioni come “Deadpool” ,“Cattivissimo Me 4” e molti ancora. Grazie all’iniziativa cinema revolution 2024, per i film italiani ed europei sarà applicato uno sconto al ticket: 3,50 euro per tutti fino al 16 settembre.

Un luogo di cultura e storia quello dell’Arena Re, l’Arena cinematografica più antica di Sicilia, che che dopo settant’anni continua a identificarsi come ritrovo e punto di riferimento di tutto il territorio, simbolo di amore e dedizione dal 1955, anno in cui venne fondata da Roberto Re, e che oggi viene portata avanti con passione e tenacia dal nipote, Matteo Boscarino, e da tutta la famiglia.