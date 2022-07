Riapre l'arena cinematografica a Sant'Erasmo: al via con "Madres paralelas" di Almodovar

Un’arena cinematografica nel cuore della città. Anche quest’anno lo spazio all’aperto allestita da Terzo Millennio - costola off della rassegna Porto d’arte che celebra i suoi primi 14 anni - è pronto a diventare il punto di riferimento di cinefili appassionati e semplici spettatori con la voglia di recuperare un film magari perso durante l’inverno.

Da giovedì 28 luglio alle 21 sarà quindi riallestita l’arena che già da qualche anno prende corpo in città: si cambia location, ma resta sempre la comunione d’intenti con l’Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale; dalla Cala (dove sono in corso lavori imponenti) ci si trasferisce nell’area recuperata del porticciolo di sant’Erasmo, sulla terrazza sul mare di Padre Messina. Un bel cartellone di pellicole e diverse anteprime (soprattutto italiane) già in programma fino a settembre. Il via sarà dato giovedì e venerdì da “Madres paralelas” (2021), l’ultimo film di Pedro Almodovar che a settembre scorso ha aperto il Festival del cinema di Venezia dove ha guadagnato la Coppa Volpi per Penélope Cruz, coprotagonista con Milena Smit.

“E’ un appuntamento annuale ormai atteso dai palermitani che in estate restano in città ma che si riempie anche di turisti - spiega Andrea Peria, a capo di Terzo Millennio e presidente Anec Palermo -, dopo il covid bisogna riabituare il pubblico al rapporto empatico con il grande schermo, e strappare gli spettatori dal maledetto divano di casa. Le arene rappresentano quindi una sorta di punto di passaggio che guarda con grandi aspettative alla ripresa della stagione cinematografica autunnale. Come Anec chiediamo da mesi al ministro che venga allargata la cosiddetta window, la finestra temporale entro cui un film deve restare in sala e non migrare sulle piattaforme: sarebbe di certo una spinta in più per riportare il pubblico nei cinema, i più colpiti dalla crisi postcovid”.

Sabato tocca invece a “L’arma dell’inganno - Operazione Mincemeat” (2022) di John Madden con Colin Firth e Matthew MacFadyen e Kelly MacDonald. Film di guerra dal taglio accademico che racconta il piano improbabile che gli inglesi misero in atto nel 1943 per ingannare i nazisti e far loro credere che lo sbarco sarebbe avvenuto in Grecia e non in Sicilia. Una curiosità, a guidare l'operazione Mincemeat, c’è anche Ian Fleming, il papà di James Bond. Domenica, sempre alle 21,30, ecco “Una famiglia vincente - King Richard” (2021) di Reinaldo Marcus Green che racconta la storia delle due superstar del tennis, Venus e Serena Williams, tramite la figura del padre-allenatore interpretato da Will Smith. Lunedì e martedì il documentario-gioiello di Giuseppe Tornatore dedicato a Ennio Morricone: “Ennio” (2021) ha contributi stellari (Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Oliver Stone) e ha ottenuto tre David di Donatello. Biglietto: 6 euro su www.terzomillennio.info.

Il programma

Giovedì 28 e venerdì 29 luglio | Madres Paralelas (2021) di Pedro Almodovar

Compagne di gravidanza in una clinica di Madrid, Janis e Ana diventano madri lo stesso giorno. Janis è una fotografa affermata, Ana un'adolescente anonima. La nascita di due bambine crea un legame forte che evolve in maniera simmetrica. Janis ha deciso di crescere da sola la figlia che l'amante non riconosce come sua, Ana, abbandonata dai genitori sempre altrove, fa altrettanto. Ma il destino è dietro l'angolo e finirà per farle incontrare di nuovo dentro una Spagna che fa i conti col passato.