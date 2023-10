Allerta rock, live music di Ora D'Aria: la tribute band dei Liftiba all'Arco Antico

Allerta Rock. In questi giorni gli esperti hanno diramato un'allerta rock nei pressi di corso Calatafimi. Esattamente venerdì 20 ottobre arriverà l'uragano Ora D'Aria. La tribute band palermitana dei Litfiba, capitanata dal loro Frontman Alfonso Terrana Pelù, si esibirà giorno 20 ottobre nella bellissima cornice dell'Arco Antico ricreando tutte le atmosfere tipiche della band fiorentina. Gli scienziati raccomandano di non mancare si prevede una tempesta di note ed energia. Tutte le info in locandina, presso i loro canali social Facebook ed instagram e da oggi anche canale whatsapp.