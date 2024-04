Archeotrekking a Solunto, l'escursione tra la città antica e il Monte Catalfano

Nel pieno stile degli Archeotrekking di ArcheOfficina domenica 5 maggio torna un tour alla scoperta di uno dei siti archeologici più belli e poco conosciuti della provincia di Palermo, nell'antica città di Solunto, a due passi da Bagheria.

Dal primo insediamento punico, si è sviluppato a poca distanza quello ellenistico romano, caratterizzato da una conformazione regolare degli isolati su bellissime terrazze digradanti e da residenze di pregio, con colonnati, mosaici e strade lastricate. La visita, in compagnia di archeologi e guide turistiche abilitate, è un vero e proprio viaggio nel tempo all'interno dell'antica città dallo splendido panorama. Dopo la visita del sito archeologico gli archeologi racconteranno le storie dei reperti contenuti dentro l'antiquarium del sito.

Info sul trekking:

Escursione facile su percorso con brevi dislivelli ed ampie aree di osservazione paesaggistica.

Consigli pratici: abbigliamento comodo, scarpe da trekking, zone con ampio soleggiamento e possibilità di vento. Crema solare, cappello, adeguata riserva idrica, bastone o bastoni, pranzo a sacco (facoltativo)

Il tour termina alle 13:30, ma solo per chi vorrà ci sarà la possibilità di fermarsi a pranzo su Monte Catalfano (in questo caso occorre portare un pranzo a sacco). In auto ci si sposterà al posteggio dell'ex Hotel Kafara, da dove con una breve passeggiata (difficoltà: facile) si raggiungerà il cosiddetto punto trigonometrico di Monte Catalfano, per apprezzare una vista mozzafiato tra cielo e mare del Golfo di Palermo. Fine escursione prevista: ore 15:45. Prenotazione obbligatoria tramite www.archeofficina.com.