Archeotrekking a Monte Reitano, il giardino della memoria e le fosse granarie

In arrivo un nuovo Archeotrekking tra natura, storia e memoria. L’itinerario inizia dal Giardino della Memoria, luogo del ricordo di Giuseppe Di Matteo e dedicato a tutti i bambini vittime di mafia, diventato ormai un polo di attrazione culturale delle valli dello Jato e del Belìce destro.

Attraverso le campagne belicine coltivate a seminativi stagionali, vigneti ed uliveti, si raggiungerà la collina arenaria di Monte Raitano, importante sito archeologico del territorio e suggestivo punto panoramico che permette di osservare un territorio che spazia da San Vito Lo Capo alla Rocca Busambra.

Qui, si visiteranno le numerose cavità che, vista la natura friabile della roccia, sono state realizzate nel corso dei secoli per le ragioni più disparate: cava, necropoli dell’Età del Bronzo, necropoli tardoantica (IV – VI sec. d.C.), depositi per aridi (XI – XIII sec. d.C.). Quest’ultimo costituisce l’esempio più spettacolare dei sistemi di immagazzinamento per cereali noti in quest’area, oltre ad essere unico in Sicilia. La visita sarà condotta in collaborazione con l’archeologo e guida ambientale escursionistica Antonio Alfano.

Consigli e accorgimenti: obbligatorie le scarpe da trekking e consigliato risulta un abbigliamento a strati, possibilità di vento. All’ingresso delle fosse granarie sarà consegnato casco antinfortunistica sprovvisto di luce per non dare fastidio alla colonia di chirotteri all’interno. Adegueremo la nostra vista all’ambiente ipogeo. Pranzo a sacco. Prenotazione obbligatoria tramite www.archeofficina.com.