Archeotrekking a Cefalà Diana: alla scoperta delle terme, delle tombe tardoantiche e del castello

Ticket: 14 euro intero | 8 euro il ridotto (under 15)

Prezzo Ticket: 14 euro intero | 8 euro il ridotto (under 15)

Nuovo entusiasmante Archeotrekking alla scoperta del ricco territorio di Cefalà Diana in compagnia degli archeologi. Le famose terme, da poco restaurate, non sono l’unica attrattiva storica della zona, costellata da importanti evidenze archeologiche, tra cui una necropoli tardoantica rupestre e un bellissimo castello medievale. Prenotazione obbligatoria tramite il sito di Archeofficina.

Il percorso

Dopo aver lasciato le auto nei pressi del parcheggio delle Terme di Cefalà Diana, si attraverserà il Vallone Cefalà per raggiungere dopo poche centinaia di metri un’interessante, testimonianza del passato del territorio, ben più antica delle Terme di età Normanna. Si tratta di una necropoli tardoantica costituita sia da tombe sub-divo (fosse scavate nell’arenaria) che arcosoli bisomi o polisomi scavati nel costone roccioso (con due o più arche funerarie). Si tratta di un complesso databile tra la fine del IV e gli inizi del VI secolo quando il paesaggio agrario era ricco di villaggi e fattorie. Si riprenderanno infine le auto verso il Castello di Cefalà Diana, che si raggiungerà dopo una breve passeggiata, le cui fasi di vita corrispondono a quelle delle Terme ma che continuano fino almeno al XVI secolo.



Consigli utili

Si consiglia di indossare scarpe da trekking e bastoncini (facoltativi), di vestirsi a strati per possibilità di vento; di portare un cappellino, una crema solare, acqua abbondante e antizanzare.



Per chi volesse concludere in dolcezza, tappa obbligata l pasticceria Delizia di Bolognetta, rinomata realtà artigianale siciliana vincitrice di molti premi nazionali e internazionali e inserita nella famosa rivista Il Gambero Rosso.