Trekking al Castellaccio di Monreale: una passeggiata tra natura e archeologia

Insieme alla primavera tornano gli Archeotrekking di ArcheOfficina. Domenica 23 aprile verrà organizzata una passeggiata tra natura e archeologia su Monte Caputo con visita guidata al Castellaccio di Monreale, dalle 10 alle 13 circa. Non solo una passeggiata, ma una visita guidata da archeologi esperti di architettura medievale e paesaggio antico.

I visitatori verranno accompagnati all'interno della fortificazione dalle esperti guide naturalistiche del C.A.S. e dagli archeologi di ArcheOfficina, che racconteranno la storia del monastero e del suo territorio, del Duomo di Monreale e dell'Abbazia di San Martino. Dal Castellaccio inoltre si gode di una splendida vista su tutta Palermo e la Conca D'Oro.

Livello di difficoltà medio/basso (buona capacità fisica). Passeggiata di circa mezz'ora con un sentiero in moderata pendenza (con alcune pause durante il percorso). Sono consigliate scarpe da trekking (in assenza anche da ginnastica con suola ruvida) e, se si hanno, anche i bastoncini. Nello zaino (per ogni evenienza): acqua, cappellino, felpa, k-way, ombrello, crema solare e antizanzare. Prenotazione obbligatoria tramite www.archeofficina.com.