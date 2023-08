Il castello medievale e la Cuba delle rose, giornata di archeotrekking a Calatubo

12 euro (6 euro per gli under 15)

Prezzo 12 euro (6 euro per gli under 15)

Torna un'avvincente giornata di archeotrekking nella Sicilia medievale, in uno dei castelli più suggestivi della Sicilia: quello di Calatubo. La passeggiata, tra natura e archeologia, partirà dalla Cuba delle rose, un'antica cisterna araba, per raggiungere la sommità della rocca dove si erge la fortezza medievale, che sarà possibile visitare al suo interno in compagnia degli archeologi e dei responsabili del monumento.



Info sul trekking. Lunghezza totale percorso 3,2 chilometri; difficoltà: facile; attrezzatura necessaria: scarpe da trekking, abbigliamento sportivo, cappellino, acqua abbondante, crema solare, bastoncini da trekking (non obbligatori). Nota bene: i percorsi di trekking di ArcheOfficina sono delle passeggiate per tutta la famiglia, adatte anche ai bambini e alle persone di una certa età che siano abituate a passeggiare.

Prenotazione obbligatoria tramite il sito web dedicato. Il raduno è previsto alle 16.30 al Enny coffee&food (uscita autostradale Alcamo est). Fine escursione prevista intorno alle ore 20.