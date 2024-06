Archeotrekking a Gratteri: alla scoperta dell'abbazia medievale di San Giorgio

Domenica 16 giugno torna il nostro Archeotrekking nei boschi delle Madonie alla scoperta della splendida abbazia medievale di San Giorgio, un gioiello immerso nella natura. Si tratta di una passeggiata storico-naturalistica guidata da un archeologo e guida escursionistica. Lungo il percorso tra sentieri montani, si visiterà la Abbazia medievale di San Giorgio e si passerà da diversi punti panoramici dalla vista mozzafiato.



In fondo a una stretta valle incontaminata e lussureggiante, sono i resti consistenti di una Chiesa dedicata a San Giorgio e di un complesso abbaziale ancora in parte leggibili sul terreno relativo all’ordine degli Agostiniani Premostratensi, detti così dall’abbazia di Prèmontrè in Francia. Il complesso è di origine normanna e la sua fondazione si deve al Duca Ruggero sotto il pontificato di Innocenzo III intorno al 1140.



Di recente un progetto di restauro ne ha nuovamente riportato in auge lo splendore e adesso l’abbazia si staglia imponente circondata dalla vegetazione lussureggiante e aperta su un pianoro dalla vista mozzafiato.



Prenotazione obbligatoria tramite il sito di Archeofficina.