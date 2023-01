Archeologia urbana, gli scavi nella città medievale: l'incontro con Stefano Vassallo

L'archeologo Stefano Vassallo, per molti anni alla Soprintendenza di Palermo, nella bellissima cornice di Palazzo Petix, sede della Banca Popolare S. Angelo, ci condurrà nei segreti della città medievale riscoperta attraverso i più recenti scavi archeologici. Ci illustrerà gli esiti degli scavi in alcuni luoghi specifici, tra cui Palazzo Reale, Maredolce, necropoli bizantina e varie indagini in contesti islamici, utili per la conoscenza dell'assetto topografico della città in età pre-normanna.

Appuntamento il 26 gennaio alle 17. Ingresso libero.