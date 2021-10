"Onde Jazz": lo spettacolo degli attori di Archè Lab al teatro Jolly

"Onde Jazz". Questo il titolo del musical degli attori di Archè Lab andrà in scena domani (mercoledì 13 ottobre) alle 20 e 30 al Teatro Jolly! Ingresso gratuito.

Tre artisti che lavorano in armonia hanno dato vita ad Archè Lab. Una realtà inclusiva in cui una ventina di ragazze e ragazzi diversamente abili portano sul palco la loro voglia di esibirsi e di essere felici insieme. Questi sono gli elementi costitutivi dell’associazione culturale, che porta in scena il suo primo spettacolo.

Il video di presentazione

Archè Lab nasce da un’idea di tre artisti - Tiziana Martilotti, Giuseppe Giambrone e Daniele Restivo - che miscelano i loro talenti e le loro attitudini per dare vita a corsi di recitazione e canto dedicati a tutti quelli che vogliono partecipare. “Fondamentale per noi è avere l’opportunità, grazie ai genitori, di potere stare a contatto con questi ragazzi – dice Tiziana Martilotti, attrice e insegnante di recitazione -. L’incontro con i ragazzi avviene anni fa, non con tutti, alcuni sono arrivati dopo. Ne abbiamo conosciuti tantissimi e con il passare del tempo, abbiamo deciso di creare una realtà tutta nostra”.

