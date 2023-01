Con i corsi IH l'apprendimento dell'inglese è accessibile con una didattica personalizzata

La competenza linguistica può variare notevolmente da individuo a individuo. In Sicilia si parlano italiano, siciliano, arabo, albanese, francese, ebraico, inglese, tamil, cinese e tante altre lingue. Palermo in particolare ha una lunga storia di plurilinguismo (già dalla corte di Federico II di Svevia (AD 1198!). Lo spagnolo e il francese sono forse più facili da imparare per noi siciliani, ma l'inglese è cresciuto rapidamente dagli anni '70.

Con un livello medio cittadino degli adulti sempre più vicino a B1 del QCER. Parlare inglese apre opportunità di carriera, consente un migliore accesso alle informazioni e ci aiuta a smontare le fake news. È la seconda lingua parlata dalla maggior parte degli europei e la più parlata al mondo. Conoscere più lingue è un'esperienza gratificante e arricchente.

Per imparare serve un’immersione culturale e tante opportunità di conversazione. Anche ambire a qualifiche internazionali come Cambridge e IELTS. Questi certificati infatti spesso sono un must have per i concorsi pubblici.



Tutti vorremmo frequentare una scuola di lingue in presenza. Per chi riesce a pianificare degli incontri settimanali questa è la scelta prediletta.

Tuttavia molti professionisti siciliani hanno scoperto l'apprendimento anche online come strumento pratico per continuare la propria formazione.

Dovendo giostrare il lavoro, la famiglia e lo sport, inserire lo studio di una lingua è la ciliegina sulla torta! L'apprendimento online può essere conveniente per gli adulti che desiderano approfondire la propria istruzione o perseguire nuove opportunità di apprendimento. Specialmente se riusciamo ad inserirlo a fine giornata, dal computer di casa e da 3 anni tutte le migliori scuole offrono opportunità di studio sia in presenza che online.







Per coloro che hanno già un buon livello di inglese, una grande sfida è parlare in pubblico. Il Public Speaking è un'importante forma di comunicazione che permette di esprimere meglio le nostre idee e trasmettere informazioni agli altri. Molti di noi entrano in ansia quando sappiamo che dovremo parlare di fronte ad altri, specie in un’altra lingua! Un corso per parlare in pubblico in inglese può aiutare a superare questa paura e ad accrescere la fiducia nella nostra capacità di parlare in pubblico. Parlare in pubblico è un'abilità importante in molti campi professionali e seguire migliorare le nostre capacità di presentazione e comunicare meglio con colleghi, clienti e qualunque tipo di pubblico.

Dal brindisi di nozze, al discorso di laurea o alla presentazione a un incontro di lavoro, studiare Public Speaking ci aiuta sviluppare importanti abilità comunicative e ad aumentare la fiducia nella nostra capacità di esprimerci.





