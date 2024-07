Alla scoperta degli affreschi dei primi cristiani, visite guidate alla catacomba di Villagrazia di Carini

Con la stagione estiva cambiano gli orari di visita alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini che sarà aperta ogni domenica nelle ore pomeridiane, dalle 16 alle 20, con visite guidate ogni ora, fino a un'ora prima della chiusura.



Con i suoi oltre 3.500 metri quadrati di superficie scavata, la catacomba di Villagrazia si configura come una delle più importanti testimonianze del cristianesimo delle origini in Sicilia, datata al IV sec. d.C., non solo per la monumentalità delle gallerie e dei cubicoli, ma anche per gli affreschi dipinti che illustrano alcuni episodi derivati dal Vecchio e dal Nuovo Testamento e i ritratti dei defunti.



Prenotazione obbligatoria tramite il sito.