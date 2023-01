Un prezioso scrigno sulla storia geologica della Sicilia, apertura straordinaria del Museo Gemmellaro

Domenica 22 gennaio 2023 dalle ore 16: Apertura straordinaria Museo Geologico Gemmellaro. Un prezioso scrigno che illustra la storia geologica della Sicilia, custodisce le testimonianze della prima presenza umana in Sicilia.

Museo Geologico Gemmellaro, Corso Tukory, 131 – Palermo. Ticket € 7 (bimbi 5/10 anni €5). Turni disponibili: ore 16 - 17 – 18:15 – 19:15 – 20:15. Prenotazione obbligatoria: eventi@terradamare.org www.terradamare.org/visite-museo-gemmellaro.

Visite assistite al museo Gaetano Giorgio Gemmellaro. Un prezioso scrigno che illustra la storia geologica della Sicilia, custodisce le testimonianze della prima presenza umana in Sicilia e in particolare i resti fossili di “Thea”, inoltre, nella sala degli elefanti numerosi reperti relativi agli elefanti nani che popolarono la Sicilia durante il Pleistocene medio-superiore. Il patrimonio del Museo è costituito da oltre 600.000 reperti suddivisi in numerose collezioni, con fossili che abbracciano un intervallo di tempo di oltre 270 milioni di anni di storia geologica e paleontologica siciliana. La superficie espositiva si articola su tre piani secondo un percorso guidato.

Un viaggio nella storia, in una terra antica e sconosciuta ma affascinante ed emozionante, ricostruita grazie a quest’inestimabile collezione.