Chiesa illuminata e musica dal vivo, apertura serale di Sant'Ignazio all'Olivella

Nella settimana in cui la congregazione dei padri filippini celebrerà San Filippo Neri, per la prima volta anche nella Chiesa di Sant'Ignazio all'Olivella prende vita un'iniziativa già sperimentata in altre chiese monumentali del centro storico.

Sabato 27 maggio apertura serale straordinaria della chiesa, dalle 21 alle 22, che per l'occasione sarà interamente illuminata. L'orario serale favorisce la visita a chi è normalmente impossibile il pomeriggio e, la completa accensione dell'impianto di illuminazione elettrica, crea un'atmosfera diversa dalla luce solare diurna. All'esperienza visiva si aggiunge poi la musica suonata dal vivo.

Intrattenimento musicale a cura di Carlo Licata all'organo, Benedetto Ciringione all'oboe, Alessandro Puleo al fagotto, Ilenia Zarcone voce e Antonio Bajardi violino. Ingresso 2 euro a persona.