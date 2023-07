A Palermo apre una nuova gioielleria: storie senza tempo da scoprire e indossare

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Eleganza senza tempo, i gioielli parlano di storia, di arte e di tradizione, sono creazioni uniche da sempre emblema di forti vincoli d’amore, dove passione e tecnica si intrecciano dando vita a creazioni uniche.

L’arte orafa della gioielleria "NatraVolta" situata in Piazza Leoni 33, una delle più importanti di Palermo, si distingue per la sua passione nel valorizzare gioielli di pregio e pezzi storici, offrendo a tutti i visitatori l’opportunità di immergersi in un mondo di storie che prendono vita attraverso ogni singolo gioiello.

Il nome stesso della gioielleria, "NatraVolta" rimanda a qualcosa di più di un semplice negozio di gioielli: è un luogo in cui l’arte incontra la storia, un luogo in cui la passione per il bello trova il suo spazio ideale, dando nuova vita a creazioni uniche che avvicinano le persone alle storie che questi oggetti custodiscono.

Come tesori inestimabili, ogni gioiello presente all’interno della Gioielleria NatraVolta è selezionato con cura e attenzione per il suo vissuto e il suo valore intrinseco. Con dettagli artigianali che riflettono l’abilità e la dedizione degli orafi, questi gioielli sono un omaggio alla bellezza e alla creatività del passato e del presente, testimoni silenziosi di ricorrenze speciali, legami affettivi, emozioni e momenti preziosi.

Vi è una profonda bellezza nello scegliere un gioiello vissuto, dal momento che ogni volta che un gioiello cambia proprietario, una nuova storia si intreccia con esso, creando un legame duraturo tra passato, presente e futuro. Un legame senza tempo, quindi, che lo rende ancora più prezioso.

La collezione spazia dalle creazioni antiche, che raccontano storie di epoche passate, fino ai capolavori contemporanei che riflettono l’arte e la maestria dei talentuosi designer di oggi, offrendo una prospettiva unica sull’evoluzione dell’arte e dell’artigianato.

Ogni dettaglio, dalle pietre preziose alle incisioni intricate, contribuisce a dipingere un quadro indimenticabile, restituendo al contempo un pezzo che racconta una storia pronta ad affascinare chiunque la osservi e voglia ascoltarla.

L'inaugurazione

L’inaugurazione della Gioielleria NatraVolta si terrà il 29 luglio 2023, a partire dalle ore 16.00, presso la sua sede di Piazza Leoni, 33 a Palermo. Sarà un’occasione da non perdere per immergersi nell’universo delle storie raccontate dai gioielli e apprezzare l’arte e l’eleganza che li caratterizzano.

Gioielleria NatraVolta, il luogo in cui ogni gioiello è una storia unica.

Visita il sito www.natravolta.com