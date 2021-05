Doppio Malto apre a Palermo e fino al 10 giugno la prima birra è gratis

Birra, cucina e felicità! La promessa di Doppio Malto è quello che ci vuole per festeggiare l’allentamento delle restrizioni Covid e ricominciare a uscire in tutta sicurezza. Il locale debutta in Sicilia con un’apertura al Forum nell’area food del centro completamente rinnovata. Doppio Malto è infatti #unpostofelice, con ampi spazi e divertimento per tutta la famiglia e un dehor esterno con circa 60 posti a sedere. Per festeggiare il suo debutto in città, Doppio Malto offrirà la prima birra a tutti i clienti del pranzo e della cena fino al 10 giugno.

Tra le specialità di Doppio Malto pietanze per tutti i palati, adatte al pranzo alla cena, ma anche a un aperitivo. Tra le proposte ci sono i burger, la carne alla brace, il galletto ruspante dorato alla brace e glassato con birra Crash, miele e spezie e il famoso Birramisù, con i biscotti savoiardi inzuppati nella birra Old Jack. E per chi non è amante della carne, non mancano i burger meat free (hamburger di fagioli e verdure croccanti e mais e provola affumicata) e le ricche insalate. Per i bambini, invece, un menu speciale a 6 euro. Ma la vera protagonista rimane sempre lei, la birra artigianale: 14 le opzioni presenti in menu, inclusa la proposta gluten-free Leila Senza Scuse, una lager a bassa fermentazione leggera e dissetante. E fra un sorso di birra e uno spuntino, come in ogni ristorante Doppio Malto non mancheranno gli spazi dedicati al divertimento di grandi e piccini: calciobalilla, freccette e un’apposita area bimbi faranno la gioia di tutte le famiglie.

Infine, in occasione di questa nuova apertura, Doppio Malto lancerà una linea di magliette in edizione limitata e una damigiana da due litri, dedicata a Palermo, da riempire alla spina al bancone e riutilizzare più volte, al fine di ridurre al massimo gli sprechi. Il merchandising sarà disponibile per l’acquisto direttamente in loco.

Per info e prenotazioni è possibile visitare il sito, mandare una email a palermoforum@doppiomalto.com oppure telefonare allo 0918048048.

Gallery

















Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...