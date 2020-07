Villa Tasca by night, aperitivo al tramonto sulle note del Fabio Giacalone 4tet

L’aperitivo al tramonto al Parco di Villa Tasca accompagnati dalle note del Fabio Giacalone 4tet. Venerdì 24 luglio, dalle 19 in poi, il neo nato parco verde nel cuore di Palermo ospiterà il concerto del Fabio Giacalone 4tet, la nuova esperienza musicale del cantante torinese Fabio Giacalone, che presenterà un repertorio dedicato all' R'n'B e Neo Soul anni ’90, con canzoni del catalogo di Jill Scott, Erykah Badu e Robert Glasper. Il Quartetto è composto da Ciccio Leo alle tastiere, Mauro Cottone al basso elettrico e contrabbasso e Mafredi Crocivera alla batteria e pads.

Sotto gli alberi illuminati da centinaia di piccole luci, ascoltando la musica del quartetto, si potrà sorseggiare un bicchiere di vino Regaleali o un cocktail, accompagnandoli con una selezione di specialità siciliane. Dalle 19 l’ingresso è gratuito e aperto anche ai non possessori di biglietto di accesso annuale al parco. Si consiglia la prenotazione presso la biglietteria del Parco (via Regione Sicilia Sud Est, 397).

Fabio Giacalone, torinese, si trasferisce negli Stati Uniti nel 2013 per frequentare il prestigioso Berklee College of Music, dove ha la possibilità di toccare in prima persona sotto la guida di Donna McElroy, Daniela Schachter Dianne Richardson, David Scott e Peter Elderidge. Nel 2016 partecipa alla prestigiosa “Shure Montreux Jazz Vocal Competition” aggiudicandosi il terzo premio. Nel 2017 è il primo uomo nella storia della competizione e primo italiano selezionato per le finali della famosa “Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition” tenutasi a Newark, New Jersey. Dopo un’esperienza di due anni a New York City, dove collabora e suona stabilmente con artisti jazz locali di rilievo, ritorna a Torino e inizia a collaborare con artisti jazz italiani facendo anche parte di band note nel panorama musicale locale, come il JazzRapsody Collective.