"Call for talents", l'universo del middle manager in un talk al bitRocket studio

Al via la rassegna aperiRocket, l'appuntamento che mette insieme il mondo tech in una serata di networking. Venerdì 20 ottobre dalle ore 18 alle 20.30 bitRocket studio (in via Vittorio Emanuele 188) ospita "Call for talents", l'evento che mira a raccontare l'universo del middle manager, figura in rapida evoluzione del business di oggi.

In collaborazione con Sicindustria e l'associazione universitaria Junior Enterprise Sicilia, l'evento "Call for talents: il middle management del futuro" metterà in luce le competenze essenziali richieste a questa figura professionale, dando l'opportunità di apprendere direttamente da esperti del settore. L'evento, gratuito su prenotazione, è aperto a studenti in cerca di ispirazione e a professionisti desiderosi di crescere ancora.

Previste anche "speed interviews" con i moderatori, dove il pubblico potrà raccontare chi è e cosa fa in un minuto. Dopo il talk, si potrà interagire con i moderatori e con gli altri partecipanti: un momento di networking che potrà aprire le porte a nuove opportunità future. Un momento per fare domande, ottenere consigli e soprattutto creare connessioni di valore.

Tra i moderatori dell'evento Francesco Passantino (bitRocket), Giada Platania (Sicindustria), Danilo lo Bello (Sicindustria), Marco Favata (Fondo di Garanzia), Giuseppe Marsolo (Coldiretti), Monica Guizzardi (freelance), Francesco Anzelmo (DigitalMakers), Simona Lo Buglio (Almaviva Contact), Jesse Marsh (Tcbl Association), Manfredi Domina (LexHero), Serena Tudisco (freelance), Fabio Sanfilippo (Le Vie Dei Tesori), Alessandro Balsamo (Develhope), Luciano De Franco (Paradigma), Carlo Leonardi (Paradigma), Rosario Emmi (Proclama), Francesco Stagno (Idib Group), Arduino Leone (D-Service Italia), Fabio Guercio (WebFlowFacile), Antonio Dell’Arte (LiveXenon) e Angelo Nuzzo (Irfis).