Musicista geniale o cortigiano crudele? La vera storia di Antonio Salieri si racconta a Palazzo Bonocore

Antonio Salieri, chi era costui? Musicista geniale, cortigiano crudele e incompreso, o rivale e assassino di Mozart? Il mito lo vuole avversario del genio salisburghese, eppure forse è giunto il momento di dargli la parola e sentir raccontare la sua storia in prima persona. Due capitoli di una stessa narrazione di Camillo Palmeri per TeatriAlchemici che firmano la direzione artistica di questo aprile a Palazzo Bonocore.

Il primo appuntamento sarà domani (giovedì 4 aprile) alle 19 con Salieri. Chi sono nel mito, dramma alchemico di Camillo Palmeri; il secondo, giovedì 11 aprile, con Salieri, chi ero davvero, conferenza-spettacolo dello stesso Palmeri. Letteratura e cinema hanno attinto a piene mani al personaggio di Antonio Salieri. Ora, attraverso le parole di un contemporaneo come Friedrich Rochlitz, le testimonianze dei "quaderni di conversazione" di Beethoven, o le interpretazioni poetico/teatrali di Puskin e di Shaffer, il compositore pare risvegliarsi e ri-raccontarsi dall’ Allgemeines Krankenhaus (l’Ospedale generale) di Vienna dove è ricoverato in fin di vita. E, come nel dramma di Shaffer, si rivolge ai posteri. Camillo Palmeri (Castelbuono, 1956), archeologo, insegnante e narratore, appassionato di lirica, nel prossimo capitolo riabiliterà del tutto Salieri, mostrandone il vero volto e la vera storia. L’appuntamento fa parte del cartellone UN//plugged, curato da CoopCulture e dal collettivo di artisti Genìa. Ticket: 5 euro.

Alla scoperta di una Palermo Felicissima. La Belle Époque raccontata ai più piccoli

Sabato (6 aprile) alle 10.30 un appuntamento per i più piccoli (+ 5 anni) nell'ambito della rassegna "Tutte le storie portano al museo" a cura di CoopCulture: un viaggio nella Palermo della Belle Époque dedicato alle famiglie e un laboratorio creativo ispirato allo stile liberty per piccoli fantasiosi artisti. Dopo una visita alla mostra interattiva ospitata a Palazzo Bonocore, i bambini potranno realizzare un particolare skyline della città, per ricostruire una Palermo “STRA” felicissima.

E sempre sabato, ma dalle 18.30 alle 20.30 alla Caffetteria Bonocore, il focus su sapori e vini del territorio, l’aperitivo serale e la degustazione di etichette siciliane. Si visita la mostra Palermo Felicissima. Tutto su www.palazzobonocore.it - Info@palazzobonocore.it.

Programma aprile

Un//plugged | Letture, performance e musica

Tra mito e realtà

Giovedì 4 aprile | ore 19

Salieri, chi sono nel mito

Dramma alchemico di Teatrialchemici con Camillo Palmeri

Ticket: 5 euro

Giovedì 11 aprile | ore 19

Salieri, chi ero davvero

Conferenza spettacolo di e con Camillo Palmeri

Ticket: 5 euro

Venerdì 26 aprile | ore 19

Santa Rosalia, triunfi canti e cunti

Spettacolo di pupi della famiglia Argento. Con Anna, Dario, Nicolò e con Francesco Cusumano

Ticket: 5 euro

Giovedì 3 maggio | ore 19

La Santuzza tra terra e cielo

Conferenza spettacolo di e con Giovanna Fiume (ingresso gratuito)

Scacchi

"Matti per gli scacchi" | Lezioni di scacchi a Palazzo Bonocore

Fino al 23 maggio, tutti i giovedì dalle 15 alle 16

Il corso è tenuto dall’associazione sportiva Matti per gli Scacchi, composta da professionisti, istruttori, arbitri, pedagogisti ed appassionati, iscritti nelle federazioni italiane scacchistiche, con la mission di promuovere il gioco degli scacchi come pratica educativa e di socializzazione.

Bambini

Sabato 6 aprile | ore 10.30

Alla scoperta di una Palermo Felicissima. La Belle Époque raccontata ai più piccoli (anni 5+)

Visita alla mostra Palermo Felicissima e laboratorio creativo per bambini. Contributo: 10 euro