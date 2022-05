Anteprima del singolo "Milonga del cielo" alla Mondadori point di via Mariano Stabile

Giorno 9 Giugno presso la Mondadori Point di via Mariano Stabile alle ore 18.30 si esibira' il BachStringDuo, formato dal Professore dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, Salvatore Petrotto violinista e cantante e del chitarrista e Compositore Antonio Di Rosalia.

Ascolteremo in Anteprima il primo singolo del gruppo "Milonga del cielo". Potremmo assistere ad una serata che ci regalerà diversi stili di musica,dalla classica passando per la contemporanea fino ad arrivare alla Milonga, durante la serata il Prof. Petrotto sara' accompagnato dai Live Singers Academy ( da Lui stesso fondato) che ci delizieranno con due brani tratti da Film e Musical: Sunrise Sunsent e Hallelujah di Cohen,presenta Maria Rosa Caldarella portavoce del Prof. Petrotto.

Parlare di solidarietà e combattere contro il razzismo il maschilismo, L'omofobia, il bullismo e ciò che da sempre fa il BachStringDuo con i suoi concerti ma con questo spettacolo suonerà anche per chi per colpa di quelle bombe non può più farlo, saranno la voce di chi adesso non ha voce.

Per gli ucraini sarà dedicato il brano “Milonga del cielo” brano che parla d’amore in tutte le sue forme. Questa Milonga figlia del BachStrinDuo cantata dal prof. Petrotto e suonata con il suo violino, nata dalla musica del maestro Di Rosalia e della sua chitarra e con il testo della ballerina classica Serena Visconti. Il brano è uscito in tutte le piattaforme internazionali. Sperando che possa riscaldare i cuori di chi per adesso vive nella paura.