Anteprima del film thriller "Oltre": al cinema Excelsior di Bagheria regista e cast

Domenica 3 marzo alle ore 18 ci sarà l’anteprima nazionale, con la presenza in sala del regista e di parte del cast, al cinema Excelsior di Bagheria del film “Oltre”, regia del palermitano Giuseppe Celesia, lungometraggio patrocinato dall’Ars e girato prevalentemente in Sicilia, in particolare tra Bagheria, il lungomare di Aspra, Porticello, il castello Lanza Branciforti di Trabia, Palermo e Terrasini.

Il film, di genere thriller paranormale/drammatico, è stato scritto dai palermitani Giuseppe Celesia e Maria Montalto che si sono ispirati a tematiche sociali e a fatti di cronaca di violenza domestica sui minori. Prezzo biglietto: 7 euro da fare direttamente al cinema. Tra gli scenografi del film anche la nota scenografa bagherese Claudia Clemente. Come aiuto regia e attrice Manuela Donzelli, romana di origine ma residente da anni a Santa Flavia.

Il regista Giuseppe Celesia, oltre ad avere un’esperienza trentennale come attore e regista teatrale, ha diretto e interpretato anche un altro film, “L’Innesto”, e vari cortometraggi dirigendo noti attori come Pino Quartullo, Emma Quartullo e Mario Pupella, vincendo vari premi e riconoscimenti a Festival nazionali e internazionali.

Tra gli attori, oltre al regista Giuseppe Celesia che interpreta anche il protagonista di “Oltre”, figurano nomi come Daniel Mc Vicar (star della popolare soap “Beautiful”), Daniela Fazzolari e Danilo Brugia (noti al pubblico televisivo soprattutto per la soap “Cento Vetrine”), Bruno Bilotta (la cui ricca filmografia spazia da collaborazioni con Sergio Leone e Carlo Verdone a grandi produzioni internazionali), Caterina Gabanella, Manfredi Russo, Martina Palladini e la piccola palermitana Livia Modica.

Il film è stato prodotto da Joseph Crepaldi per la Jcb Bit Production srl e da Paolo Picciolo per Horcynus Production srl, con il sostegno e il contributo dell’Ars, della Clinica Andros di Palermo, della Società Soggea che gestisce il Mec Museum di Palermo (dove sono state girate alcune scene) e della società Solfin srl di Palermo che gestisce il castello Lanza Branciforte di Trabia che, con la sua grande bellezza e maestosità, arricchisce notevolmente certe scene del film.

Produttori associati sono Saturnia Pictures srl, Everglades Film e Ipnotica Produzioni, con produzione esecutiva di Giuseppe M. Andreani e Alberto de Venezia, organizzazione di Sara Paolucci e supervisione alla regia di Massimo Paolucci. Il film sarà distribuito dal 3 marzo anche in altre sale italiane.