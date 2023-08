L'Alloro fest 2023, anteprima dedicata all'Argentina al Giardino dei Giusti

Una serata totalmente dedicata all’Argentina, alla sua storia più drammatica e alla sua musica. Anteprima per “L’Alloro fest 2023”, il 20 agosto al Giardino dei Giusti in via Alloro 90 a Palermo. Si comincia alle 20 con il monologo dell’attrice e autrice argentina Monica Scapparone dedicato ai desaparesidos, ovvero le persone che furono arrestate per motivi politici, o anche semplicemente accusate di avere compiuto attività "anti governative" dalla polizia del regime militare argentino, tra il 1976 e il 1983.



Seguirà il concerto del duo Guerrero-Capitano, ovvero Leonel Capitano alla voce e bandoneon e Agustín Guerrero al pianoforte, che suoneranno tanghi e musica tradizionale argentina. L’ingresso è gratuito. La direzione artistica de “L’Alloro fest” è di Giovanni Apprendi.