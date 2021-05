Annullato per lutto il concerto dell'Arianna art ensemble in programma per oggi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A causa di un lutto subito da parte di uno dei componenti dell'Arianna Art Ensemble il concerto dell'ensemble barocco in programma per oggi lunedì 31 maggio, alle ore 18.30, presso l'oratorio di San Mercurio di Palermo è stato annullato. Il secondo appuntamento della X stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo è stato posticipato a data da destinarsi. L'associazione MusicaMente darà l'opportunità ai possessori di abbonamento di poter recuperare il concerto annullato comunicando prima possibile la nuova data dell'appuntamento a tutti i suoi abbonati e al suo affezionato pubblico. Il programma, eseguito dall'ensemble di musica barocca, Arianna Art Ensemble, resterà invariato. verrà proposto un repertorio che vedrà protagonisti strumenti che raramente si ha occasione di ascoltare e ammirare: la viola d'amore, l’oboe d’amore, la viola da gamba e il fagotto barocco. Il programma del concerto resterà il quartetto in sol minore TWV 43, la Sonata per viola da gamba TWV 41, il Trio in fa maggiore per flauto dolce, viola da gamba e continuo, di Georg Philipp Telemann, la sonata per fagotto e continuo, e la trio sonata in fa magg. di Johann Friedrich Fasch e il concerto in sol maggiore per oboe d amore, viola d amore e fagotto di Johann Michael Böhm. Il prossimo appuntamento della stagione MusicaMente sarà il 19 Giugno, alle 19, dall’Oratorio di Santa Cita, in programma la presentazione di “Cimbalo D’Amuri”, il nuovo album dell’Arianna Art Ensemble (pubblicato da Almendra Music) con le musiche che costituiscono lo spettacolo musico teatrale “Canto perché l’amor non passa”, realizzato su testo e regia di Gianfranco Perriera e musiche a cura di Paolo Rigano, con Debora Troìa, canto e voce recitante, Silvia Di Giovanna, voce recitante , Paolo Rigano alla chitarra barocca, Silvio Natoli al colascione e tiorba, Cinzia Guarino al clavicembalo e Giuseppe Valguarnera alle percussioni.