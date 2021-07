Dalle letture ai dibattiti, le celebrazioni per commemorare il giudice Borsellino e la sua scorta

Il 18 e il 19 luglio, nell'ambito delle celebrazioni in ricordo del 29° anniversario della strage di via D’Amelio, si terrà a Palermo un ventaglio di manifestazioni per commemorare il giudice Paolo Borsellino e gli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli, Eddie Walter Cosina.

Letture, dibattiti, testimonianze del mondo dell’istruzione, della politica, dell’associazionismo, della società civile, nel segno della diffusione della cultura della legalità, organizzati dal Ministero dell’Istruzione, dal Comune di Palermo, dal Centro Studi “Paolo e Rita Borsellino”, dalla Libera Università degli studi di Enna e dall’Associazione “Agesci”. Tra le testimonianze previste, oltre a quella del sindaco Leoluca Orlando, anche quella del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.

