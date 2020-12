Il coraggio della memoria, un appuntamento online in ricordo di Felicia Bartolotta Impastato

Al sedicesimo anniversario dalla sua scomparsa, giorno 7 dicembre 2020, online ci sarà un evento in memoria di Felicia Bartolotta Impastato.

Felicia ancora oggi ci insegna a non abbatterci ed a reagire durante i momenti di grande difficoltà, come lei fece, malgrado l’immenso dolore, dopo l’omicidio mafioso del figlio Peppino. E’ stata una grande donna e madre, la cui sensibilità, coerenza, impegno, umanità, accoglienza e spirito comunitario traspirano dalle mura di Casa Memoria che lei ha saputo trasformare da abitazione familiare, in “luogo di pellegrinaggio” dove arriva la migliore società civile; “altare laico”, come ha scritto Umberto Santino ed avamposto contro mafia e potere.

Felicia è partigiana della lotta alla mafia, ha scelto di non sottostare alle regole della società mafiosa e patriarcale, ha lottato per la verità e per dare giustizia al figlio ucciso per aver combattuto contro mafia e oppressione. Felicia ha avuto il coraggio della memoria e dell’impegno. E’ diventata la mamma di tantissimi giovani che negli anni ha incontrato, rivedendo nei loro occhi, gli occhi del figlio, con loro si è fatta portatrice di un messaggio di cultura e impegno, rivolgendosi con queste parole: “la mafia si sconfigge con i libri e non con le armi”. Noi continuiamo a ricordarla anche in questo periodo di grandi incertezze e sofferenze, in cui il suo esempio ci dà la forza di continuare.

L'iniziativa è promossa dall'Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Centro Impastato-No mafia memorial, Associazione Peppino Impastato, Navarra Editore, La Compagnia dei Merli Bianchi, Rete 100 Passi.

Il programma