Anniversario del Gattopardo, visite all'ultima dimora del principe a Palazzo Lanza Tomasi

In occasione del 65° anniversario della pubblicazione de Il Gattopardo, sarà possibile visitare Palazzo Lanza Tomasi, ultima dimora del Principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa. I visitatori saranno accolti dalla Duchessa Nicoletta Lanza Tomasi e dalla Dottoressa Bernardina Rago.



Nelle sale del Palazzo si potranno ammirare, tra l’altro, la biblioteca storica del Principe, la quale contiene anche libri appartenuti al Principe Giulio Fabrizio di Lampedusa, bisnonno dell’autore, nonché il manoscritto originale del celebre romanzo e altri scritti di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Verranno esposte inoltre varie edizioni straniere de Il Gattopardo, tra cui la rara traduzione tedesca Der Leopard pubblicata nella Ddr.



Durante la visita, verranno letti alcuni brani tratti dal romanzo e dai Ricordi d’infanzia. L’evento si concluderà con un rinfresco. Le visite avranno luogo nei giorni 4 e 11 novembre 2023 previa prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail info@palazzolanzatomasi.it. Turni di visita: ore 11, 12, 17 e 18 per un massimo di 20 ingressi per turno. Il costo d’ingresso è di 30 euro. Il giorno 4 novembre la visita delle ore 11 sarà effettuata in lingua inglese.