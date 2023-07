A Bagheria torna Animaphix, il festival dedicato al cinema d'animazione

Al via il prossimo 25 luglio, l'edizione 2023 di Animaphix Nuovi Linguaggi Contemporanei, ideato da Rosalba Colla, diretto con Andrea Martignoni, ed organizzato dall’associazione culturale QB.

Il Festival che ha l’obiettivo di promuovere e diffondere l’arte e la cultura del cinema d’animazione in Sicilia e che ha la mission di valorizzare autori e produzioni di alta qualità, aprendo il varco a collaborazioni, produzioni e co-produzioni con gli altri paesi europei, ricercando linguaggi innovativi che il cinema d’animazione offre, propone un sistema d’offerta ricco di iniziative e attività culturali che coinvolgano un pubblico ampio ed eterogeneo sul territorio.

E non manca una proposta anche per i più piccoli. E' Animakids Lab, lo spazio che Animaphix dedica a bambini e ragazzi dai 2 ai 13 anni e alle relative famiglie, offrendo una proposta ricca di attività e iniziative: laboratori, proiezioni, giochi interattivi e molto altro. Il laboratorio è reso possibile grazie alla collaborazione di diverse associazioni bagheresi, librerie e operatori culturali, che da quest'anno si sono uniti alla famiglia del Festival per arricchire la proposta del festival.

Animakids Lab è un progetto Animaphix, in collaborazione con l'associazione Tutti nella mia tana (Bocs) e Libreria Cirasa a cura di Iole D'amico, Francesca La Mantia, Mariela Rodriguez, Francesca Adelfio, Nadia Manco, Silvia Messina, Martina Brancato, Gabriele Cracolici, Miriam Gambino, Rosalba Corrao. La quota di partecipazione, con prenotazione obbligatoria è di 7 euro. L'evento si svolgerà dal 25 al 30 luglio a Villa Cattolica, al Museo Renato Guttuso di Bagheria.

Il programma

MARTEDÌ 25 LUGLIO

CORPO C

18.30 Pirati all’arrembaggio - Laboratorio di disegno (6-10) a cura di Miriam Gambino e Gabriele Cracolici

21.00 - Digital Storytelling Laboratorio di racconto illustrato digitale (7-13 anni) a cura di Nadia Manco

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO

18.30 - Io e la luna Visione e pittura guidata (2-6 anni) a cura di Tutti nella mia Tana

21.00 - La mia corsa Laboratorio di scrittura creativa e illustrazione (7-11 anni) a cura di Francesca La Mantia

GIOVEDÌ 27 LUGLIO

18.30 - Valentina Introduzione alla lingua spagnola per il cinema. Preparazione al film Valentina di Chelo Loureiro (6+) a cura di Mariela Rodriguez

21.00 - ANIMAPHIX KIDS Proiezioni speciali per bambini e famiglie Valentina Chelo Loureiro / Spagna 2021 / 66’ / v.o. sott. ITA

in collaborazione con Animac International Animation Film Festival (Spagna) e Instituto Cervantes di Palermo

VENERDÌ 28 LUGLIO

18.30 - ANIMAPHIX KIDS Proiezioni speciali per bambini e famiglie Metamorphosis Michele Fasano / Italia 2022 / 106’ sarà presente il regista

21.00 - I Misteri di Paco e Mela Lettura e rielaborazione creativa a cura di Silvia Messina e Martina Brancato (6+) in collaborazione con la Libreria Cirasa

SABATO 29 LUGLIO

18.30 - Appeso a un filo Lettura del Il Filiambulante di Federica Ortolan e laboratorio di teatro delle ombre a cura di Rosalba Corrao e Francesca Adelfio (in collaborazione con la Libreria Cirasa (6+)

21.00 - ANIMAPHIX KIDS Proiezioni speciali per bambini e famiglie Valentina Chelo Loureiro / Spagna 2021 / 66’ / v.o. sott. ITA - In collaborazione con Animac International Animation Film Festival (Spagna) e Instituto Cervantes di Palermo

DOMENICA 30 LUGLIO

18.00 - Seconda stella Laboratorio di scrittura creativa e illustrazione a cura di Francesca La Mantia (3-6)

21.00 - ANIMAPHIX KIDS Proiezioni speciali per bambini e famiglie Metamorphosis Michele Fasano / Italia 2022 / 106’ sarà presente il regista

Sala immersiva

Tutti i giorni i bambini potranno accedere nella sala immersiva dedicata alla fiaba Goccia di Luna , testi originali di Iole D'Amico, illustrazioni e animazione di Nadia Manco, voce narrante Enrica Volponi Spena, musiche di Luca Di Quarto, allestimento audiovisivo a cura di Mediacom Service srl. I bambini saranno immersi in uno spazio suggestivo e surreale, per godere di una esperienza sensoriale a partire dalla storia di Goccia di Luna, ispirata ai colori della notte e al tema del sogno.

Quota di partecipazione 5 euro.

Tra gli altri eventi collaterali rivolti alla comunità, Animaphix New Lands che è un progetto partecipativo nato in collaborazione con BitMup Rigenerazione, Innovazione, Transizione, che vedrà l’avvio della sua fase sperimentale proprio durante la prossima edizione. Grazie al contributo di diversi attori locali, l’intento è quello di costruire una nuova narrazione del territorio dell'hinterland, provando ad immaginare nuovi scenari e nuovi prospettive. Il primo appuntamneto sarà quello di una passeggiata, sabato 29 luglio alle 9.30, con partenza da Palazzo Inguaggiato - insieme agli ospiti del Festival e ai cittadini, invitati alla prima estemporanea di disegno e pittura, per creare una comunità allargata, inclusiva e interculturale.

Animaphix, da sempre ospitato nel Museo Guttuso di Villa Cattolica, è organizzato con il patrocinio e contributo del Comune di Bagheria, della Sicilia Film Commission - Regione Siciliana, della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura; con il sostegno del CALQ del Ministero della Cultura e delle Comunicazioni del Québec e della Delegazione del Québec a Roma, dell'Istituto Cervantes di Palermo, dell'Istituto Polacco di Roma e dell'Institut Français di Palermo.