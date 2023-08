“Quel solito sabato” e "I dieci comandamenti": due spettacoli chiudono la rassegna a Villa Belvedere di Carini

“Quel solito sabato” e "I dieci comandamenti": gli eventi di chiusura della rassegna “Serate serene in Anfiteatro". Il prossimo fine settimana si chiude la rassegna “Serate serene in Anfiteatro" che ha preso il via lo scorso 21 luglio a Villa Belvedere. Gli ultimi due eventi sono in programma il 26 e 27 agosto, alle 21.

Sabato sul palco una pièce per sei attori dal titolo “Quel solito sabato” di Francesca Angeli, presentato da “La Compagnia in Valigia” con Dario Scarpati e Laura Gestivo.

Domenica invece si conclude con il musical "I Dieci Comandamenti" che narra della vita di Mosé, da come viene salvato dal Nilo, fino alla consegna delle tavole scolpite dal fuoco con i “I Dieci Comandamenti” passando per la liberazione degli ebrei dopo 400 anni di schiavitù presso la corte egiziana. Con la regia di Lamberto Cosenza e le coreografie di Alessandra Mazzara, la compagnia “Giovani del Duemila” rappresenta la più bella storia di tutti i tempi. Biglietti al botteghino a 5 euro la sera dell’evento o su LiveTicket.