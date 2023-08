"Acqueforti e Acquetinte", mostra di Andrea Volo a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mostra personale delle calcografie di Andrea Volo - "Acqueforti e Acquetinte" 1970 - 2020 inaugurazione venerdì 22 settembre 2023 alle 18,30 in via Mariano D'Amelio 28/30 a Palermo Tecnica raffinata e certosina al servizio d'una forte narrazione per immagini. Sono questi i caratteri salienti della grafica di Andrea Volo, abilissimo incisore in grado di rinnovare i fasti della tradizione dei secoli trascorsi con un linguaggio figurativo assolutamente classico, e tuttavia capace di travalicare i limiti della mera (e naturalistica)aderenza al dato ottico per sconfinare nel più vasto e variegato ambito dell'allusiva evocazione. Sia chiaro ,le acqueforti e le acquetinte realizzate da Andrea Volo non sono solamente un omaggio ed un ossequio ai più noti incisori del passato prossimo e remoto-nel cui solco ,indubbiamente si pone il suo virtuosistico operato- ma la evidente attestazione dell'attualità delle tecniche e linguaggi troppo spesso con superficialità-ritenuti passati ed obsoleti. La Mostra , curata da Giacomo Filippo Maltese e dotata di presentazione di Salvo Ferlito ,sarà visibile, organizzatore 21 editore ,nello spazio di via Mariano D'Amelio 28/30 (Palermo), dal 22 settembre al 21 ottobre dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 20. Andrea Volo è capace con la sua forza evocativa di coinvolgere l'osservatore in un mondo di invenzione ed immaginazione che va ben oltre la semplice descrizione del reale.