"Amici e guardati'', lo spettacolo in scena per tre weekend al Teatro Sant'Eugenio

Prosegue, al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella, il Cartellone 2023-2024 con uno spettacolo che intratterrà il pubblico per ben tre fine settimana, il titolo della commedia è “Amici e guardati”, scritta da Lorenzo Pasqua e diretta da Maurizio Bologna che non mancherà di aggiungere quel suo geniale estro che darà vita a situazioni divertenti e surreali. Sul palco, le sorelle Daniela e Lavinia Pupella, Leonardo Campanella, Daniele Vespertino e Ciccio Russo. Lo spettacolo andrà in scena il 20 e 21 gennaio, il 27 e 28 gennaio, e infine il 3 e 4 febbraio; nei giorni di sabato avrà inizio alle ore 21, la domenica alle ore 17.45.



Lollo (Daniele Vespertino) è un uomo affascinato dalle nuove scoperte scientifiche in campo psicologico, e vuole mettere in atto una seduta di ipnosi collettiva coinvolgendo un gruppo di amici. Tra i convocati nel suo appartamento troveremo una coppia alquanto bizzarra formata da Ada (Daniela Pupella) e il marito Ciccio (Ciccio Russo). Alla “seduta” sarà anche coinvolta la sorella di Lollo, Egle (Lavinia Pupella) che ha abbracciato la fede buddista, e l'amico di una vita Aldo (Leonardo Campanella) impenitente "fimminaru". I quattro ipnotizzati entreranno in "luoghi" personali inesplorati e avranno qualche problemino da gestire mentre Lollo, aiutato da Ciccio, tenterà di tutto per riportarli indietro.