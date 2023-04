Amici del libro al Salinas con Enrico Franceschini con "Come girare il mondo gratis"

La seconda edizione della rassegna letteraria Amici del libro al Salinas, ideata da Lia Vicari, già direttrice della libreria Feltrinelli di Palermo e da Caterina Greco, direttrice del Museo Regionale Antonino Salinas, prosegue il 13 aprile, alle 18, con il giornalista Enrico Franceschini che presenterà “Come girare il mondo gratis. Un giornalista con la valigia” (Baldini+Castoldi). Dialogheranno con l’autore Tiziana Martorana e Marco Patucchi.

Un libro che ruota attorno ai viaggi e alle esperienze di vita di Franceschini. Tre continenti, cinque capitali, venti traslochi e mai il tempo di annoiarsi. Franceschini riassume quarant’anni come corrispondente di un grande giornale in giro per il mondo: dagli Stati Uniti alla Russia, dal Medio Oriente all’Europa, passando per Centroamerica, Afghanistan, Cina, Giappone e Nordafrica, per scrivere di elezioni e terremoti, di Olimpiadi, colpi di Stato, terrorismo e notti folli alla Trump Tower di Manhattan.